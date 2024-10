Toby, il cane ucciso a calci: "Tanta violenza è inaccettabile"

Una denuncia ed un appello: chi sa parli e stop alla crudeltà sugli animali. Ci sono sviluppi sulla vicenda del cane Toby, mansueto e docile, ucciso per motivi misteriosi a calci nella Piana, tra Altopascio e Porcari nei giorni scorsi e morto dopo una atroce agonia per i colpi e i traumi subiti all’intestino e soprattutto ai reni. Stanno indagando sulla vicenda i Carabinieri di Capannori. Sull’accaduto interviene l’associazione LNDC Animal Protection, che in una nota spiega: "LNDC invita chiunque sia a conoscenza dei fatti a collaborare con le autorità o a scrivere ad [email protected] per assicurare il responsabile alla giustizia – dichiara Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection – abbiamo già attivato l’ufficio legale per denunciare il colpevole, nella speranza che vengano svolte indagini rapide e approfondite per individuare il responsabile di questo atto inumano". "È inaccettabile che un essere vivente venga trattato con tanta violenza. Ogni giorno assistiamo a nuovi episodi di maltrattamento, ma noi continueremo a lottare affinché nessun animale venga lasciato solo davanti a tali crudeltà. Secondo quanto riferito dai suoi familiari, la zona è popolata da cacciatori e potrebbe essere stato proprio uno di loro a prendere a calci in modo così feroce il povero cagnolino, forse perché infastidiva la sua attività. Se così fosse, questo non farebbe altro che confermare la pessima opinione che ho per questa categoria di persone. Purtroppo, le normative italiane in materia di protezione degli animali non prevedono punizioni adeguate e per questo è fondamentale che il Parlamento riprenda quanto prima il percorso avviato con una proposta di legge presentata per inasprirle. Una proposta di legge affossata da alcuni esponenti che a parole dicono di amare gli animali, ma queste parole non sono seguite da azioni concrete".

LNDC Animal Protection continuerà a monitorare da vicino il caso e a supportare la famiglia di Toby in questo momento difficile. L’associazione rinnova il suo impegno a promuovere una cultura basata sul rispetto per tutti gli animali, attraverso campagne di sensibilizzazione e azioni concrete. Inoltre, LNDC chiede un maggiore impegno da parte delle istituzioni locali e nazionali nel prevenire atti di violenza contro gli animali e nell’educare i cittadini sul valore della vita animale.

Massimo Stefanini