Tirocinio per quattro laureandi Alla Cittadella con il dottor Rolla

È terminato in questi giorni nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” il tirocinio formativo per gli studenti della facoltà di Medicina di Pisa - corso di laurea in Odontoiatria diretto dalla professoressa Maria Rita Giuca, che conseguiranno la laurea proprio in questo mese di maggio 2023. Un traguardo importante e un’esperienza, quella del tirocinio formativo, altrettanto fondamentale in vista della professione. Per Lucca i tutor aziendali dei giovani tirocinanti erano il dottor Alessandro Biagioni e il dottor Marco Taddei. Gli studenti del sesto anno del corso universitario effettuano infatti 250 ore di tirocinio nella struttura dipartimentale di Odontostomatologia, diretta dal dottor Paolo Rolla, che ha sede all’ex ospedale Campo di Marte. Nella foto i tirocinanti dell’Università di Pisa insieme al dottor Rolla, al dottor Biagioni e al dottor Taddei.