“Tira, Befana!!!“. Un nuovo sonetto di Alessandro Meschi "In questo poema, un bambino si nasconde sotto il tavolo mentre la Befana gli lancia dolciumi dal camino. Urla "Tira, Befana!" con entusiasmo, finché la nonna non lo interrompe chiedendo cosa stia facendo. Una scena di gioia e divertimento per tutta la famiglia.