Timori per l’ufficio Inps ”Va verso la chiusura”

Si sta diffondendo il timore in Garfagnana che l’ufficio Inps di Castelnuovo, che si trova in via Azzi, vada verso la chiusura. Se ne parla già da diverso tempo e anche gli amministratori locali stanno prendendo atto del problema. La gente spera che effettivamente recepiscano la cosa con impegno fattivo, prima che sia troppo tardi. Attualmente nella sede di Castelnuovo gli impiegati sono rimasti quattro, di cui due raggiungeranno la pensione nei prossimi mesi, mentre di nuovi arrivi, visti i tempi che corrono, non se ne parla e il turn-over è fermo da tempo.

La sede castelnuovese dell’Inps serve un vasto territorio che va da Pieve San Lorenzo alla Media Valle, dal Comune di Barga a quello di Coreglia, insomma un’ampia zona tra l’altro abitata da una popolazione sempre più anziana che poi è quella più direttamente interessata e coinvolta dal e che, in caso di chiusura, sarebbe costretta ad andare alla sede di Lucca.

Dino Magistrelli