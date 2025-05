La denuncia di Pontetetto “Scomparso“ il rondò dal piano triennale ’25-’27

"Sembra ieri – premette il comitato di Pontetetto – , quando ad agosto del 2021 scrivevamo ai giornali per denunciare una situazione insostenibile sul viale San Concordio a Pontetetto. Oggi, a distanza di quasi quattro anni, con un’altra amministrazione comunale che ha cavalcato tante proteste dei cittadini – denuncia il comitato – dopo tante promesse ricevute, assistiamo al totale menefreghismo per i tanti problemi del nostro quartiere. Abbiamo avuto numerosi incontri con l’assessore Nicola Buchignani e per altri problemi anche col sindaco Mario Pardini e in questi incontri ci è sempre stato manifestato attenzione per il territorio, ma poi nei fatti concreti, non è stato realizzato niente. Tra gli altri non è stato risolto il problema del posizionamento dell’antenna di via Pattana e neanche quello del transito delle cisterne di liquami dirette al depuratore di via Santeschi a Pontetetto, non sono state asfaltate le numerose strade che versano in condizioni pietose, non è stata completata la posa dell’asfalto fonoassorbente sul viale San Concordio tra via Vitricaia e il ponte dell’autostrada“.

“Oggi ci troviamo addirittura alla beffa più clamorosa – conclude –: la rotonda all’incrocio tra viale San Concordio e via del Giardino, prevista dal Piano Operativo e dai Piani Triennali precedenti, è stata cancellata dal Piano Triennale 2025-2027“.