Thesaurum Fidei 2025. Il messaggio religioso dalla città al Giappone. Convegno con Giulietti

Dopo la celebrazione dell’anniversario del martirio del missionario lucchese beato Angelo Orsucci avvenuto a Nagasaki nel 1622 e gli approfondimenti tra il 2023 e il 2024 sul tema del cristianesimo in Giappone, torna con tante iniziative il progetto "Thesaurum Fidei". Il 2025 sarà tutto dedicato all’anniversario dell’arrivo dei primi cristiani giapponesi sulla nostra penisola. Infatti il 1° marzo 1585 la prima ambasceria giapponese, composta da 4 giovani sotto la guida di padri gesuiti, sbarcò sulle coste della Toscana e precisamente nel porto di Livorno. Il 2 marzo furono accolti a Pisa dal Granduca Francesco I de’ Medici che, il 6 marzo, mercoledì delle Ceneri, ricevette la delegazione presso la Chiesa di Santo Stefano de’ Cavalieri, il tutto accompagnato da musiche eseguite da "…musici venuti di Lucca per li principi indiani".

A 440 anni da questo evento, ieri a Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana, si è tenuta un’importante giornata di studi internazionale dal titolo "Il pellegrinaggio giapponese alla Santa Sede: la speranza di un dialogo (marzo 1585)".

Giovedì 20 marzo, poi, tutto si sposta a Lucca per un incontro aperto alla cittadinanza, alle 15.30 nel Salone del Palazzo Arcivescovile dal titolo: "Musicisti lucchesi e l’ambasceria giapponese Tensho". Particolarmente atteso l’intervento della professoressa Olimpia Niglio che approfondirà il tema musicale, legato anche all’accoglienza della ambasceria giapponese, cui seguirà una pausa musicale a cura di Stereo-Tipi Gruppo Vocale composto da Lia Salotti, Serena Salotti; Maria Elena Lippi; Silvia Verucci; Morando Bertoncini; Maurizio Pierini; Martino Biondi; Andrea Leon Biondi. Sarà eseguita musica di fine ’500, conservata presso la sezione musicale "Mons. Emilio Maggini" della Biblioteca diocesana. Poi interverrà la scrittrice Kan Takahama, già ospite del Lucca Comics&Games 2023, testimone della comunità cristiana in Giappone e ambasciatrice presso il padiglione della Santa Sede all’Expo di Osaka. Tra le altre cose, anche lei affronterà la presenza degli insegnamenti musicali dei gesuiti nelle missioni in Giappone nel ’500. All’incontro porteranno i saluti istituzionali: mons. Paolo Giulietti arcivescovo di Lucca, Atsutoshi Hagino Consigliere dell’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede, Mario Pardini sindaco di Lucca; Luigi Viani direttore Fondazione Italia Giappone, Nicola Lucchesi ed Emanuele Vietina, rispettivamente presidente e direttore di Lucca Crea srl.

A promuovere questo incontro sono l’Arcidiocesi di Lucca, in collaborazione con la Biblioteca Diocesana "Mons. Giuliano Agresti" di Lucca, l’Archivio Storico Diocesano di Lucca, l’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede, la Fondazione Italia-Giappone, la Fondazione Giacomo Puccini, la Città di Lucca, Lucca Crea. Il progetto "Thesaurum Fidei" dell’Arcidiocesi di Lucca, ha il patrocinio del Dicastero Vaticano per l’Evangelizzazione, e si inserisce nel programma della Fondazione Giacomo Puccini per le celebrazioni pucciniane (1924-2024) sottolineando così gli stretti legami che da sempre uniscono la città di Lucca e la sua musica al Giappone cristiano e in particolare con la città di Nagasaki.