The Dark Side of the Moon Ecco l’edizione dei 50 anni

L’incontro di questa settimana del ciclo “Friday I’m In Love“ viene anticipato di un giorno: lo Sky Stone & Songs di via Veneto, infatti, è stato selezionato dalla Sony tra i negozi a cui è concesso vendere in anteprima ‘notturna’ l’edizione del cinquantennale di ‘The Dark Side of the Moon’ dei Pink Floyd: chi acquisterà l’album durante la prevendita notturna, avrà anche un gadget esclusivo e in edizione limitata.

L’apertura straordinaria di domani 23 marzo, quindi, offre l’occasione per parlare di questo disco, in attesa di poterne acquistare una copia ‘deluxe’. Ecco, quindi, che giovedì 23, a partire dalle 21:15, René Bassani ci darà la sua lettura di quest’opera. Quella offerta da René non sarà una lettura convenzionale, ma cercherà di spiegarci come mai ‘The Dark Side of the Moon’ rappresenti, in qualche misura, il ‘capolavoro mancato’ dei Pink Floyd.

‘The Dark Side of the Moon’ rappresenta uno dei più influenti album di sempre e continua ad attirare nuovi ascoltatori in tutto il mondo. L’album venne concepito, in parte, durante le performance live e la band ne eseguì una prima versione in anteprima al London Rainbow Theatre, prima che iniziasse la registrazione.

‘The Dark Side of the Moon’ è l’ottavo album in studio dei Pink Floyd, originariamente pubblicato negli Stati Uniti il 1° marzo e, successivamente, il 16 marzo 1973, nel Regno Unito. Il nuovo materiale venne registrato tra il 1972 e il 1973. L’album ha venduto più di 50 milioni di copie in tutto il mondo, attestandosi come uno dei più venduti di sempre.

Gli incontri del primo ciclo del 2023 di Friday I’m In Love proseguono il 14 aprile con Matteo Lorenzetti che propone una serata su uno dei gruppi più di tendenza degli ultimi anni: gli Arctic Monkeys ne ‘La corsa selvaggia della band millenials per eccellenza: dai pub al successo mondiale’. Il 28 aprile, invece, Federica di Spilimbergo parlerà di Peter Gabriel e della sua musica nell’incontro ‘Dalla Luna alla Terra solo andata: i ‘viaggi lunari’ di Peter Gabriel tra sperimentazione musicale e progetti futuristici’.

Maggio si apre con Lorenzo Mei che, il 12, parla di Bob Dylan e del suo ultimo lavoro, mentre la chiusura è affidata il 26 ad Aurelio Pasini con ‘Hanoi Rocks 1980-1985: Strange Boys Play Weird Openings. La storia della band finlandese che più ha influenzato le scene glam e street metal’.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Per maggiori informazioni e per i podcast degli incontri precedenti, si può consultare il sito www.skystoneandsongs.it