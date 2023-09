Test universitari, ritorno al Polo Fiere La prima selezione è per “psicologi“

Un felice ritorno. Dopo due anni di trasferta “Covid“ e “internamento“ al San Rossore ieri il Polo fiere lucchese di Sorbano è tornato ad accogliere gli oltre 3mila candidati per i test per i corsi di laurea dell’Università di Pisa che si ritaglia con questa scelta extra-moenia, il ruolo di ateneo di Area vasta. Niente dunque tensostruttura a San Rossore (giudicata troppo costosa) come era stato lo scorso anno.

Torna a Lucca, dunque, anche l’indotto che i candidati e famiglie al seguito porteranno da oggi in poi al Polo Fiere. Il maxi padiglione ha ospitato proprio ieri mattina il primo test, quello per l’accesso alla facoltà di psicologia. Ma il calendario è fitto. Il 7 settembre si apriranno le prove per la magistrale, sempre in psicologia. Il 12 settembre triennale di Scienze Motorie e il 14 settembre Professioni Sanitarie sempre al Polo Fiere. Il 20 settembre Scienze della Formazione Primaria al Polo Fiere; ed a seguire il 21 settembre Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate. Il 28 settembre si torna invece a Pisa con i test per la magistrale in professioni sanitarie al polo di Porta Nuova. Sono attesi circa 3mila candidati che si contenderanno 1.177 posti ad Unipi.

La novità di quest’anno è che per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria i test si sono già svolti attraverso in modalità Tolc (Test OnLine Cisia- Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), in due sessioni, tra il 14 ed il 24 aprile e il 15 ed il 25 luglio, dunque è in arrivo in queste ore il temuto esito con la graduatoria nazionale. Finito il vincolo della pandemia, la scelta è dunque tornata felicemente a “casa“, soprattutto per merito di una struttura, quella del Polo Fiere di Sorbano, decisamente capiente, ormai collaudata e economicamente sostenibile, come ha avuto modo di dichiarare anche il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi.

Tanta tensione, ieri mattina al Polo Fiere, e estrema concentrazione nel cercare di centrare l’obiettivo dell’ingresso alla facoltà che consente di ottenere gli strumenti per entrare nello studio universitario del percorso più difficile, quello della mente umana. Novanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta su quattro, tra cultura generale, scienze biologiche, comprensione del testo, problem solving e filosofia. A dita incrociate.

