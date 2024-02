Terzo posto mantenuto, capacità di reagire allo svantaggio e ritorno al gol di Malva: amaranto, un pari che soddisfa

Terzo posto manutenuto e, anzi, accorciando le distanze rispetto alle prime due, Pianese e Follonica Gavorrano, che hanno perso entrambe; terzo miglior attacco, terza miglior difesa; capacità di rimontare e reagire al vantaggio di un Seravezza motivatissimo dalle tre sconfitte consecutive in cui era incappato; il ritorno al gol di Malva. Sono tutti elementi positivi del pareggio del Tau Altopascio a Seravezza, le due terze forze di un torneo che se fosse finito domenica scorsa, si affronterebbero di nuovo nei play-off.

Certo, forse Meucci e compagni avrebbero meritato anche la posta piena, considerando le occasioni create nella ripresa. Ma il risultato ci può stare, sintetizzando il derby con il classico: un tempo per parte e un gol per parte. C’è inoltre da considerare anche che adesso ci sarà la sosta per il Torneo di Viareggio e gli impegni della Rappresentativa di serie D. Ma alla ripresa, il 18 febbraio, mister Venturi potrà riavere diversi infortunati: Biagioni era già in panchina contro i versiliesi, Quilici è quasi pronto, così come Piccini. Manca all’appello Andolfi che nei giorni scorsi ha tolto il gesso. Uscire con 4 punti dalla doppia trasferta con Grosseto e Seravezza è stato senza dubbio un buon bottino.

Alla ripresa del campionato ci sarà la super sfida con il Livorno, un punto sotto gli amaranto (chi lo avrebbe mai immaginato), che forse non si giocherà ad Altopascio, magari a Ghivizzano, ma ci sarà tempo per la decisione. Se arriveranno in più di 200 livornesi, il vecchio Comunale altopascese non potrà ospitare il confronto. Poi ci sarà l’insidiosa trasferta di Cenaia e l’impegno casalingo contro Follonica Gavorrano. Dopo la salvezza dello scorso torneo, il Tau punta ai play-off, come soddisfazione visto che contano poco in chiave promozione. Nella prossima stagione magari i programmi diventeranno più ambiziosi.

Massimo Stefanini