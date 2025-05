Territorio ed economia circolare. Le sfide dei Consorzi per il domani

Un incontro sulle politiche territoriali ed economia circolare per lo sviluppo delle comunità si è tenuto ieri a Lucca. A promuoverlo l’Anci insieme al Conai, il Consorzio nazionale imballaggi. Un tema delicato e centrale, che ha visto la partecipazione del presidente Conai Ignazio Capuano e del vicedirettore generale Fabio Costarella. A fare gli onori di casa il sindaco di Lucca Mario Pardini a cui è seguita la tavola rotonda sul ruolo degli enti locali. Ne hanno preso parte Deborah Bergamini, eurodeputata di Forza Italia, Marco Stella dell’ufficio di presidenza della Regione Toscana e Massimo Zedda, sindaco della MetroCittà di Cagliari e delegato Anci al riciclo, recupero e valorizzazione dei materiali da imballaggio. Presente anche il direttore di Anci Toscana Simone Gheri. Il dibattito è stato moderato dal nostro collega de La Nazione Guglielmo Vezzosi.

Il tema è stato anche il rinnovo del nuovo accordo quadro tra Anci e Conai che stabilisce le linee guida e le politiche che vanno a governare il delicato sistema consorziale (ne fanno parte sette consorzi che si occupano di riciclo e recupero). Conai ha già erogato 56 milioni di euro a vari comuni per accordi di sviluppo della differenziata, per la banca dati e la formazione e informazione. La filiera conta più di 35mila addetti che generano un giro di affari di 15 miliardi di euro. Un botta e risposta si è instaurato, nel corso del confronto, sulla necessità di mettere in atto i termovalorizzatori (Marco Stella) al quale ha risposto il sindaco di Cagliari e delegato Anci Massimo Zedda palesando la sua contrarietà.

Maurizio Guccione