Terre di Canossa. Le auto d’epoca sfilano in città

Edizione 2024 di Terre di Canossa, corsa tra auto d’epoca attraverso meravigliosi paesaggi, antichi castelli, dolci e verdi colline, incantevoli borghi con un passaggio dalle piazze del centro storico di Lucca e i viali alberati delle sue Mura. La gara superturistica internazionale è iniziata giovedì e proseguirà fino al 21 aprile su un percorso di 670 km con 25 prove a cronometro per vetture storiche dal 1919 al 1976, con una classifica speciale dedicata alle auto anteguerra, la Pre-War Cup.

Oggi le vie e le piazze del centro storico di Lucca sono animate dal passaggio delle auto d’epoca. Una combinazione vincente tra auto da sogno e gentlemen drivers in arrivo da tutto il mondo alla scoperta del territorio, della sua buona cucina e dei suoi magnifici paesaggi. Quest’anno il raffinato appuntamento automobilistico celebra, nell’anno del centenario, Giacomo Puccini, il grande musicista. Le auto ammesse, nella grande maggioranza provenienti dall’estero, sono divise in quattro raggruppamenti: le “anteguerra”, quelle prodotte fino al 1990 e, dopo l’esperienza dello scorso anno, le supercar recenti e contemporanee. Questa gara di Regolarità che ha un valore simbolico per Canossa Events, essendo stata la prima organizzata nella storia di una Azienda che oggi opera nel mondo intero, oltre alla qualità dei percorsi che prevedono circa 700 chilometri in tre giorni, garantisce il massimo per livello di ospitalità, il lusso di Hotel a Cinque Stelle, e di ristorazione con qualità gastronomica di eccellenza. Questo trattamento, unito alla giusta proporzione tra strada percorsa e opportunità turistiche, è specialmente gradito a chi viene dall’estero.

Oltre alle prove classiche di media e di precisione ai controlli orari, sono previste anche prove di abilità capaci di dare la giusta dose di adrenalina a chi partecipa. Domani destinazione lago di Massaciuccoli, tanto amato da Puccini, e Pontedera dove ci sarà l’incontro con diecimila vespisti radunati nella celebre fabbrica dove viene prodotto quello che è diventata il simbolo mondiale dello scooter. La conclusione sarà a Forte dei Marmi.