Teresa Morici, piccola grande star. E’ nel cast del film “Flaminia“

Tempo di Special Event di Luccacinema. Dopo la calata di numerosi registi e attori – tra cui Margherita Buy, Pilar Fogliati, Leonardo Pieraccioni, il regista Giovanni Veronesi e, solo pochi giorni fa, l’attore lucchese Alberto Paradossi – domenica 21 sarà la volta della giovane e talentuosa lucchese Teresa Morici, che ha partecipato alle riprese del film Flaminia, opera prima di Michela Giraud, attrice e comica e adesso anche regista.

Flaminia De Angelis è tutto quello che una ragazza di Roma Nord dev’essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto ricca o meglio arricchita. Sotto la pressione di sua madre Francesca, sta per sposare Alberto, il figlio di un importante diplomatico. Tutto è pronto per il grande evento quando nella vita patinata di Flaminia piomba Ludovica, la sua sorellastra, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. Un film nel quale Michela non perde la sua verve comica, in cui tuttavia la seconda parte della storia invita alla riflessione.

E Lucca è presente nella produzione, nella storia, nei personaggi con la giovanissima (dodicenne) attrice oltre che cantante Teresa Morici. Molto conosciuta e ormai affermata nel panorama nazionale, Teresa ha affrontato questa avventura cinematografica con la professionalità che caratterizza il suo percorso professionale che l’ha vista partecipe del musical campione di incassi Rapunzel al fianco di Lorella Cuccarini, della trasmissione Tv All together now kids con Michelle Hunziker ed è impegnata nel tour teatrale di Elvis Il Musical, dove interpreta il cantante di Memphis da giovane (al Teatro Verdi di Firenze 11 e 12 maggio). Morici introdurrà il film al pubblico lucchese domenica 21 aprile alle ore 17.30 (prevendite online su www.luccacinema.it).