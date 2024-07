Tennis Vicopelago, successo per il torneo

Si è concluso in questi giorni presso i campi del CT LUCCA di Vicopelago, il 3° Torneo di 4a cat “MAG broker di assicurazione”.Notevole la partecipazione avendo avuto 97 iscritti nel maschile e 31 nel femminile. Tutte le gare si sono svolte in un “clima infuocato” ma solo climatico! Partite combattute ma sempre molto corrette ed è stato un piacere per gli organizzatori aver accolto tutti. I finalisti sono tutti e 4 associati al Circolo Tennis Lucca e questo è motivo d’orgoglio in quanto fa capire