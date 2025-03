Tenda sanitaria e cucina da campo. Nuovi strumenti per le Misericordie

Nella piazzetta vicino al Duomo, dove un tempo sorgeva la chiesa della misericordia, fondata nel 1451, ha ospitato l’inaugurazione di tre attrezzature del comitato delle misericordie lucchesi, istituito lo scorso anno. Si tratta di un camion per la logistica, una tenda a 4 archi come primo punto sanitario per le emergenze e una cucina mobile da campo, che saranno a disposizione di tutte le misericordie lucchesi.

È stata una cerimonia molto sentita e partecipata, con numerosi volontari e operatori giunti da tutta la provincia con i loro labari, dopo la messa in Duomo concelebrata dal parroco monsignor Angelo Pioli e dal correttore delle misericordie lucchesi Don Damiano Pacini. Ha accompagnato lo svolgimento della cerimonia religiosa e civile la Merciful Band (la banda dei misericordiosi) di Borgo a Mozzano, diretta da Ilaria Brunini, che tra l’altro ha eseguito l’inno nazionale. Con il coordinamento di Augusto Fontanini, sono intervenuti il governatore della misericordia di Castelnuovo Mauro Giannotti, la presidente del comitato delle misericordie lucchesi Maria Carla Andreozzi con Andrea Carmignani, il rappresentante della confederazione nazionale delle misericordie Gabriele Brunini, per la federazione toscana della misericordie Marco Meli e Luca Papeschi, per la Regione il consigliere Mario Puppa , Fabio Costa per l’asl Toscana Nord Ovest, il vicepresidente dell’Unione Comuni Garfagnana Francesco Pioli.

Don Damiano Pacini ha impartito la benedizione, mentre il sindaco Tagliasacchi e Maria Carla Andreozzi hanno provveduto al taglio del nastro. Tra le autorità presenti Niccolò Roni presidente del consiglio comunale, la vice sindaco Chiara Bechelli, i consiglieri Rebecca Moscardini e Massimiliano Lana, il presiedete degli autieri Massimo Turri, il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, il comandante della Polizia locale Andrea Giannotti e il responsabile della protezione civile dell’Unione Comuni Roberto Barbieri. "Ancora una volta – afferma il sindaco Tagliasacchi – colgo l’occasione per esprimere profonda gratitudine verso le donne e gli uomini della misericordia, della protezione civile e del volontariato, il cui ruolo è fondamentale per l’intera comunità". "Le misericordie – aggiunge Mario Puppa- sono un esempio straordinario di dedizione e solidarietà. Donne e uomini che ogni giorno scelgono di esserci e di aiutare".

Dino Magistrelli