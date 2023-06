Teatro in piazza Ricasoli Presentato il calendario degli eventi estivi Arrivano grandi ospiti

Piazza Ricasoli sarà il teatro estivo di Altopascio. Presentata la rassegna estiva con il ritorno di Federico Buffa ed altri due spettacoli di richiamo. Tre gli eventi, presentati in conferenza stampa dal sindaco, Sara D’Ambrosio, dall’assessore Alessio Minicozzi e da Cristina Scaletti, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo. "C’è ormai empatia tra Comune e Fondazione – ha commentato il primo cittadino – ma anche volontà di giungere a risultati concreti e lo abbiamo realizzato, non ci dimentichiamo che fino al 2022 sotto l’aspetto artistico e degli spettacoli la ripresa era solo parziale, adesso possiamo finalmente affermare che siamo alla fine del tunnel. Ora lavoriamo a 360 gradi, magri per affezionare e fidelizzare persone che dalla stagione estiva passeranno a quella invenrale e viceversa". Sulla stessa lunghezza d’onda Scaletti: "La scelta di Altopascio di investire nella cultura è doppiamente da applaudire, prima per il coraggio e adesso per quello che è stato raggiunto".

L’assessore Minicozzi ha reso nota una interessante statistica sul pubblico: "Gli abbonati altopascesi agli spettacoli invernali del Puccini sono circa il 50%, gli altri abitano a Calcinaia, Pontedera, quindi comprensorio del cuoio, ma anche Buggiano in Valdinievole, Lucca, Borgo a Mozzano".

Si parte il primo luglio, (biglietti a 15 euro), alle 21,15 con "Italia Mundial" con il narratore oggi più ammaliante come Federico Buffa, il giornalista di Sky che fu apprezzatissimo due anni sempre all’ombra della Smarrita. Insieme al pianista Alessandro Nidi porta sul palco una delle storie sportive più belle, quella del successo azzurro in Spagna nel 1982, con le vittorie su Argentina e Brasile dopo un avvio incerto, la finalissima vinta contro i tedeschi, l’urlo di Tardelli, la gioia dell’allora presidente Pertini. Il 14 luglio risate assicurate con "Santo piacere. Dio è contento quando godo", di e con Giovanni Scifoni, noto attore. Si parlerà del conflitto tra anima e corpo. Infine il 23 luglio "The black blues brothers super show", con cinque acrobati con gag ed evoluzioni scoppiettanti. Info biglietti biblioteca (0583216280) oppure comune.altopascio.lu.it o sito Fondazione Toscana Spettacolo.

Massimo Stefanini