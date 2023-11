Teatro di Borgo a Mozzano. Grande stagione di prosa

Avvenimenti che hanno segnato la storia, ma anche commedia e ironia sono al centro del cartellone 202324 del Teatro Accademico di Bagni di Lucca. Una nuova stagione teatrale che nasce, come di consueto, dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Fondazione Toscana Spettacolo e la Fondazione Michel de Montaigne. Cinque appuntamenti in programma da domenica 10 dicembre. Dario Ballantini, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, Gaia De Laurentiis, Marianella Bargilli sono alcuni tra gli interpreti chesi alterneranno sul palcoscenico fino a marzo. "La scelta degli spettacoli che compongono la stagione di quest’anno - dichiara il consigliere delegato alla Cultura Agnese Benedetti - tocca come sempre vari generi teatrali che vanno dalla commedia contemporanea ai grandi classici del teatro italiano." Afferma Cristina Scaletti, presidente FTS: "Il cartellone del Teatro Accademico di Bagni di Lucca propone testi che toccano nel profondo delle nostre coscienze, stimolano la riflessione, emozionano e portano allo scoperto questioni del nostro vivere contemporaneo".

"Il Cartellone della Stagione di prosa 2023-2024 presso il nostro storico Teatro Accademico, afferma il Presidente della Fondazione Michel de Montaigne Cherubini Marcello, presenta cinque spettacoli certamente di valore, che senz’altro saranno apprezzati e applauditi dal nostro pubblico che auspichiamo sempre più numeroso". Ricco il programma la stagione si apre domenica 10 Dicembre (ore 21:15 come per tutti gli spettacoli) con Ballantini e Petrolini. L’istrionico Dario Ballantini porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile: il grande Ettore Petrolini.

Si prosegue sabato 20 gennaio con “Spose, il matrimonio del secolo“ di Fabio Bussotti, con Marianella Bargilli e Silvia Siravo. Domenica 11 febbraio Amanda Sandrelli e Gigio Alberti sono i protagonisti di“Vicini di casa“ di Cesc Gay. Rinnovo abbonamenti mercoledì 22 e giovedì 23 novembre; nuovi abbonamenti mercoledì 29 e giovedì 30 novembre.

Marco Nicoli