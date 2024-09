Taxi di comunità. Ottima partenza

Nei primi due mesi è stato utilizzato da 80 persone, ma c’è da considerare che si trattava di luglio e agosto, da sempre deputati alle vacanze. Bilancio positivo in avvio per il nuovo servizio di trasporto gratuito Taxi di Comunità, promosso dall’amministrazione Del Chiaro per facilitare lo spostamento di chi è anziano e non ha una rete familiare, per chi ha problemi di salute o ha particolari condizioni socio-eonomiche, per raggiungere la sede comunale, i patronati e altri uffici pubblici per il disbrigo di atti amministrativi come, ad esempio, il rilascio di documenti e certificati, gli ospedali di Campo di Marte e San Luca, i distretti socio-sanitari di Capannori, ma anche la parrocchia o il circolo ricreativo.

"Siamo molto soddisfatti – spiega l’assessora alle politiche sociali Silvia Sarti, - dei primi risultati di questo nuovo progetto che rappresenta un servizio innovativo rivolto alle persone più fragili del nostro territorio e, in particolare, alle persone anziane, anche in base alle richieste giunte ai nostri servizi sociali, che per vari motivi, hanno difficoltà a spostarsi per raggiungere i luoghi dove poter usufruire di servizi essenziali, dal disbrigo di pratiche burocratiche all’accesso a servizi socio-sanitari".

"Questo servizio di trasporto può accompagnare le persone anche alla parrocchia o a vari luoghi di ritrovo, perché la socializzazione per le persone più fragili, che spesso vivono condizioni di solitudine, rappresenta certamente un aspetto rilevante. Nei primi due mesi di attivazione il servizio è stato utilizzato da un alto numero di cittadini, principalmente anziani, e questo dimostra che abbiamo colto nel segno".

Massimo Stefanini