Tari, fra le più basse in Toscana. Lucca si scopre città virtuosa “Siamo l’amministrazione del fare“

In Toscana, la Tari – la tassa sui rifiuti - fa registrare un aumento generalizzato. Tra le province più virtuose, però, compare Lucca che insieme a Grosseto fa invertire la rotta degli aumenti. A sottolineare il trend è il sindacato Uil che riporta una rilevazione relativa agli anni 2022 e 2023.

"Ci sono anche buone notizie – sottolinea il sindacato – Tra le dieci città italiane più virtuose, troviamo Lucca e Grosseto; Lucca si attesta all’ottavo posto con una diminuzione del 3,49%".

Il dato, naturalmente, ha fatto luccicare gli occhi all’amministrazione comunale di Lucca, particolarmente soddisfatta di questo risultato.

"Lucca è un’eccellenza italiana per la tassa sui rifiuti – dice il sindaco Mario Pardini – quando si parla di questa amministrazione di solito gli approcci sono due: c’è una narrazione fantasiosa, che sostiene che abbiamo speso tutto in futilità, e poi c’è la realtà inconfutabile di fatti e numeri, che parlano di un governo virtuoso".

Prosegue il sindaco: "Dopo aver presentato un rendiconto con un avanzo libero di oltre undici milioni, il doppio di quello che abbiamo trovato due anni fa al momento del nostro insediamento, adesso arriva la notizia che lo sforzo produttivo del personale e del cda di Sistema Ambiente, degli assessori Consani, Bruni e degli uffici comunali – che ringrazio – ha portato Lucca ad un’eccellenza italiana dal punto di vista della variazione percentuale della Tari, con costi minori e maggiore risparmio per i nostri cittadini: c’è chi parla e c’è chi agisce – conclude il sindaco – e noi siamo l’amministrazione del fare".

Plauso anche dagli assessori all’ambiente Cristina Consani e al bilancio Moreno Bruni: "Siamo soddisfatti per il lavoro svolto in merito alla mitigazione degli aumenti per la tassa sui rifiuti, che vede Lucca tra le dieci città italiane più virtuose dal punto di vista della variazione percentuale – affermano i due amministratori –; dallo studio del servizio politiche economiche, fiscali e previdenziali della Uil, si evince un importante aumento del carico fiscale per le famiglie toscane, che in particolare andrà a pesare sull’economia di quelle meno abbienti; Lucca sarà invece una bella eccezione, grazie ad un piano di lavoro scrupoloso che, in concerto con Sistema Ambiente, ci ha permesso di ridurre al massimo gli aumenti previsti per la tariffa, legati ad una serie di parametri rigidi e fissati per legge da Arera".

Concludono gli assessori: "Durante le operazioni volte a mitigare l’aumento della tariffa, abbiamo coinvolto ai tavoli di lavoro anche le associazioni di categoria del territorio, al fine di condividere obiettivi e modalità di avanzamento".

Maurizio Guccione