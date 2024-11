Grande partecipazione sabato al Real Collegio per la seconda giornata di Lucca Orientando. L’evento, che si è chiuso ieri, dedicato all’orientamento scolastico e professionale, ha visto un notevole afflusso di studenti e famiglie, tanto da superare, secondo i docenti presenti, i numeri della prima edizione dello scorso anno. Il programma della giornata si è concentrato su una serie di workshop tematici, laboratori interattivi e incontri informativi che hanno attirato l’attenzione di centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta la provincia. Dai dati raccolti, è stata forte l’affluenza e le oltre 600 brochure preparate per l’evento sono terminate già prima di pranzo, segno evidente del grande interesse suscitato dalla manifestazione.

Non meno entusiasmante è stato il successo dei workshop dedicati ai ragazzi delle scuole medie: oltre 100 giovanissimi hanno preso parte agli incontri organizzati per aiutare i più giovani a orientarsi nella scelta della scuola superiore. "Quest’anno abbiamo visto davvero tanti ragazzi, più di quanti ne avessimo previsti - afferma una professoressa dell’ITC Carrara - . Rispetto all’anno scorso l’affluenza è nettamente aumentata, segno che i giovani e le famiglie stanno comprendendo sempre di più l’importanza di una scelta ponderata e consapevole del percorso formativo. È un segnale molto positivo". "Abbiamo avuto tantissimi studenti interessati non solo ai percorsi scolastici tradizionali, ma anche a quelli tecnici e professionali, come il nostro - raccontano dall’istituto Benedetti - . C’è una crescente curiosità verso le scuole che offrono una formazione pratica e diretta, e questo è un ottimo segno per il futuro del nostro territorio". L’iniziativa è stata promossa dalla Conferenza Zonale della Piana di Lucca e dal Comune di Lucca, in collaborazione con l’amministrazione provinciale e l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e con alcune iniziative della Regione Toscana.

Rebecca Graziano