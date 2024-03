Tanti i gruppi e le gite scolastiche: "Ma costretti a dormire in città vicine"

Con l’inizio della stagione turistica primaverile Lucca assiste ad un’ondata di gite scolastiche e gruppi di visitatori. Passeggiare per le vie del centro significa venire travolti da un grande mix di lingue e dialetti provenienti da tanti angoli del belpaese e del mondo. Abbiamo così colto l’occasione per parlare con alcune guide turistiche, per farci raccontare questo inizio di stagione primaverile. Insomma, il turismo c’è e si vede: unico neo, a quanto si apprende, il fatto che i grandi gruppi sono costretti a pernottare fuori città per carenza di un numero sufficiente di posti letto.

"Sono state tante le gite scolastiche nelle ultime settimane, tanti giovani alla scoperta della città - raccontano da Turislucca - . E poi tanti gli americani che vengono alla scoperta della nostra città, senza dimenticare gli italiani che scelgono il cerchio alberato come meta pasquale, che sono più della metà dei turisti di quest’anno". Affascinati dalla storia della città, visitatori di tutte le età e provenienze hanno scoperto un luogo di grande interesse storico e culturale.

Ma quali sono i luoghi che prediligono i turisti in visita in città? In base a quanto ci dicono dalle associazioni di guide turistiche – Turislucca e Welcome2Lucca – il tour più gettonato mette al primo posto sicuramente le Mura, seguite poi da Palazzo Pfanner, dalle chiese come il Duomo e San Michele, per passare poi a Torre Guinigi e a piazza Anfiteatro.

L’unico ostacolo? I pochi posti letto. "L’affluenza è tanta - continuano da Turislucca -, e a differenza degli anni passati anche le gite scolastiche decidono di passare a Lucca più giorni, solo che sono costretti ad alloggiare nelle città limitrofe per mancanza di strutture alberghiere capienti". Una situazione quasi paradossale se guardiamo i numeri delle varie prenotazioni: e se da un lato avere pochi posti letto può sembrare un disvalore, dall’altro però potrebbe aiutare a garantire l’unicità dell’esperienza a chi è così fortunato da pernottare all’interno delle Mura. Come se una città come Lucca che si sviluppa all’interno del suo centro storico, garantisse un alloggio di nicchia per chi decide di visitarla.

"In città abbiamo piccoli contenitori che danno un valore aggiunto - concludono da Turislucca - , cerchiamo di offrire qualcosa di diverso, ci siamo sempre appoggiati a realtà più grandi per i gruppi numerosi". "Abbiamo ricevuto tante richieste da visitatori italiani che hanno scoperto la nostra città e sono stati incuriositi dalla sua storia - dicono da Welcome2Lucca - . Prediligono un tour classico dei monumenti della città come le Mura, Palazzo Pfanner e le chiese".

Rebecca Graziano