Tante curiosità e aneddoti di un mondo che non esiste più

Noi bambini delle classi 3ª e 4ª della Scuola di San Ginese abbiamo somministrato un questionario ai nostri nonni per conoscere meglio la storia e le tradizioni del territorio. Ve ne vogliamo parlare. Uno degli intervistati riferisce che intorno agli anni Trenta del secolo scorso andava a scuola a Lucca grazie alla ferrovia Lucca-Pontedera. Però durante la seconda guerra mondiale essa fu bombardata e da allora fu costretto ad andare in città a piedi o in bicicletta. Le macchine infatti erano privilegio dei più ricchi, mentre i contadini e in genere le persone meno fortunate facevano una vita più sacrificata e faticosa. Un altro intervistato ci ha detto che dove ora sorge la chiesa di San Ginese anticamente c’era il Castel Durante. E questo lo sapevamo già. Pare che il castello avesse anche delle prigioni nei sotterranei. E questo proprio non lo sapevamo. Roba da non credere al giorno d’oggi!

Un altro nonno racconta che il nome via dei Centoni deriva dalle barche utilizzate nel padule di Sesto. E anche la via del Porto richiama alla memoria l’esistenza di un lago (l’attuale lago della Gherardesca). Il paese con il tempo è cambiato, si è modernizzato: le stalle e le cascine sono diventate abitazioni e le strade sono state asfaltate; prima gli abitanti lavoravano principalmente la terra, mentre ora sono impiegati per lo più nelle industrie della piana e pochissimi praticano ancora l’agricoltura.

In passato le persone si ritrovavano nelle corti e nei due bar presenti in paese. Tra compaesani ci si incontrava durante il fine settimana, la domenica alla messa e alle feste di paese. Ancora oggi ci si ritrova alla chiesa e presso l’area verde in occasione di cene, spettacoli teatrali e musicali nonché per la festa del Patrono (24 agosto). San Ginese e in genere tutto il Compitese, soprattutto in questi ultimi anni, hanno sviluppato il turismo: sono nati agriturismi, affittacamere e case vacanze.

Il nostro territorio è veramente bello ed interessante sotto tutti i punti di vista e, anche grazie a queste interviste, lo abbiamo potuto conoscere meglio e per questo gli vogliamo ancora più bene.

Classi 3ª e 4ª Scuola Primaria “L.A. Papi” San Ginese