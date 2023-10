"Tanta gente a S.Anna a Lucca: l'appello dell'Associazione Parco"

Tanta gente anche alla passeggiata ‘simbolica‘ di sabato mattina sul tratto di via Francigena interno al quartiere di Sant’Anna e nei pressi del fiume: un aperitivo offerto e la possibilità di ammirare il verde e le potenzialità turistiche di questa zona nord del quartiere. Questo quanto proposto sabato dall’Associazione Parco S. Anna con un obiettivo: scongiurare la morte di questi spazi con la separazione tra il verde dell’area fluviale che avverrebbe con la realizzazione di una “superstrada“ avente lo scopo di convogliare su S. Anna il traffico per dirottarlo su via De Gasperi e Viale Einaudi. Nuovo cemento che, secondo le valutazioni dell’Associazione, porta danni incalcolabili alla città di Lucca, visto che siamo a due passi dal fiume e dalle mura urbane.