Taglio del nastro per la scuola d’infanzia “E’ già inserita nella rete di scuole green“

Taglio del nastro alla nuova scuola dell’infanzia di Sant’Alessio, dell’istituto comprensivo Lucca 7. La cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco Mario Pardini, dell’assessore all’istruzione Simona Testaferrata e del dirigente dell’Usr Toscana - Ambito Territoriale Ilaria Baroni, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Lucca 7, Teresa Monacci. “Le famiglie hanno espresso l’esigenza di una nuova scuola dell’infanzia sul territorio e noi abbiamo colto l’occasione grazie agli spazi ampi – ha detto la dirigente Monacci – e alla collocazione immersa nel verde della struttura, nonché del prezioso contributo del Comune per la sistemazione e l’adeguamento degli ambienti alle esigenze dei bambini più piccoli”. “È sempre una grande gioia quando inauguriamo spazi nuovi per i bambini e le famiglie – hanno dichiarato il sindaco Mario Pardini e l’assessore Simona Testaferrata – perché significa che stiamo progettando e investendo risorse sul futuro di tutti. E’ stato un lavoro di squadra. La nuova scuola d’infanzia, che già accoglie un gruppo di bambini, può contare anche su uno spazio esterno attrezzato per facilitare processi educativi all’aperto e a contatto con la natura“.