Taglio del nastro del Meraki Market creatività handmade

Dopo la pausa invernale torna Meraki Market, mostra mercato di creatività handmade. Artisti e creativi dell’Associazione Meraki Lucca realizzano tutte le loro opere completamente a mano creando pezzi unici e originali: lavori di cucito, di tessitura, di nunofeltro, tricot, borse, sculture con oggetti di riciclo, gioielli, ceramiche, dipinti, lampade, stampe da foto con la tecnica della cianotipia. Nel corso del tempo gli eventi si sono tenuti al Mercato del Carmine e al chiostro di Santa Caterina con qualche puntata in piazza Guidiccioni. Per tutto quest’anno invece la sede sarà la Loggia di palazzo Sani in via Fillungo 121, come è stato per l’ultimo mercato di Natale. Il primo evento della stagione si svolgerà oggi, poi domani e lunedì 1 aprile, con orario 10-20. Sabato 30 marzo alle ore 12 si terrà l’inaugurazione per l’anno in corso, alla presenza della Direttrice di Confcommercio Lums, Sara Giovannini e dell’assessore Paola Granucci. Eventi patrocinati dal Comune di Lucca e da Confcommercio Lums.