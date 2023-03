“T-Riciclo e Glutton in azione insieme In azione in centro con la bella stagione“

Un mezzo non esclude l’altro quando si tratta di tenere pulita la città. Quindi sì al T-Riciclo ma anche al “Glutton“ l’aspiratore di rifiuti annunciato anni fa e poi lasciato in garage. In merito alla polemica sollevata nei giorni scorsi dal Comitato vivere il centro storico rispondono l’assessore all’ambiente Cristina Consani e la presidente di Sistema Ambiente, Sandra Bianchi. “Vogliamo rassicurare il Comitato - scrivono -. Il Glutton è perfettamente funzionante, non è stato dimenticato ed è stato utilizzato anche di recente per rimuovere i coriandoli dopo Lucca in Maschera. Esattamente come il T-Riciclo presentato settimana scorsa, anche il Glutton, una sorta di aspirapolvere urbana e completamente ecologica, è uno strumento da impiegare con la bella stagione, quindi con selciato il più possibile asciutto. Dal 1º di aprile in giro per il centro storico avremo sia il T-Riciclo che il Glutton, con lo scopo di rendere ancora più curata e pulita la nostra città, potendo intervenire e arrivare anche nei punti più difficilmente raggiungibili con i mezzi classici di Sistema Ambiente”.