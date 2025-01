Svolta “rosa“ in Borgo Giannotti. È il direttivo Ccn Confcommercio con la presidente Claudia Isola

È un direttivo completamente al femminile, quello del Centro commerciale naturale di Borgo Giannotti, sorto in collaborazione con Confcommercio. Mercoledì pomeriggio la riunione che ha portato alla definizione dei nuovi organismi del Ccn, alla presenza della funzionaria dell’associazione Martina Carnicelli. La carica di presidente è stata assegnata a Claudia Isola, che avrà come sue vice Anna Mungiello, Michela Petrella e Chiara Giambastiani. Completano il direttivo Barbara Biagioni, Marcella Uliana e Odette Abdelwahed, “Ringrazio le colleghe per la fiducia che hanno deciso di accordarmi – commenta la neo presidente Isola -. Ci metteremo subito al lavoro con entusiasmo, per portare avanti tanti progetti di promozione e valorizzazione del nostro quartiere e del suo tessuto commerciale”.

Il presidente e il direttore di Confcommercio, Ademaro Cordoni e Sara Giovannini, ringraziano in primo luogo il direttivo uscente guidato da Sandra Bianchi per l’impegno di questi anni, e formulano alla neo presidente Claudia Isola e alle sue colleghe i migliori auguri di un buon lavoro.