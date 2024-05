Svolta per il fondo Tenucci. Arriva “Artigiani di Toscana“

LUCCA

Il cambio della guardia nello storico fondo “Tenucci“ al 54 di via Fillungo, è stato velocissimo e sta scatenando non poca curiosità in centro. Lì dove erano (dal 1918) nella cornice più bella gli elegantissimi abiti della dinastia lucchese per eccellenza dell’abbigliamento, sta arrivando a grandi passi “Artigiani di Toscana“. Non più abiti ma tessuti, paralumi, stoffe oggetti di design di timbro artigianale per l’arredamento della casa.

A giorni, probabilmente entro la prossima settimana, la nuova attività aprirà i battenti. “Siamo qui perchè ci siamo innamorati di Lucca in primis da turisti – dichiara la proprietà, un team giovane che arriva da Siena–. Questo fondo poi è magico e per questo cerchiamo di portare il massimo rispetto. L’insegna “Tenucci“ resterà così come gli storici arredi in legno“. Lo stesso non è avvenuto, e la città da anni lo constata tristemente, per lo storico fondo quasi si fronte, quello dell’antica profumeria Ristori, dove le stupende vetrine in legno alle pareti ora sono solo nei ricordi dei più fortunati. “Per noi è importante rispettare la storicità di questo luogo a cui si percepisce quanto i lucchesi siano affezionati – dicono i nuovi gestori del fondo –. Molti si fermano davanti alla saracinesca che teniamo mezza alzata solo per capire chi ha raccolto il testimone. Di solito si limitano a guardare, non chiedono nemmeno“. La nuova attività ha raccolto il testimone di una nuova sfida, sposando passione e artigianalità. “Non abbiamo fatto particolari indagini di mercato. Crediamo nell’unicità dei nostri articoli e nel valore dei maestri artigiani che li realizzano. L’intenzione è quella di restare aperti 7 giorni su 7 a orario continuato, poi vedremo. Abbiamo già preso il personale necessario, ovviamente a chilometro zero“.

Una svolta decisa, dunque. Anche per lo storico negozio di abbigliamento Tenucci che si trasferirà con il suo nome al numero 7 di via del Battistero, sempre gestito da Umberto Tenucci e sempre improntato sul taglio sartoriale e anche sul “su misura“ per uomo. La griffe “Toscano“ resterà, soprattutto per i capispalla, ma non sarà un monomarca. Una novità che darà nuova vita anche a una delle vie più suggestive e caratteristiche della città, quella degli antiquari.

Laura Sartini