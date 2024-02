Super sfida per il Pieve Fosciana. Big match in casa del Viareggio

Anticipo di lusso per il Pieve Fosciana, che oggi alle ore 15 gioca al "Marco Polo" di Viareggio contro la fortissima compagine bianconera, super favorita per la vittoria del campionato. Per i garfagnini si tratta di un impegno proibitivo ma da affrontare con la massima serenità, ricco di fascino ma con tutto il pronostico a favore delle Zebre, che puntano a tornare al successo dopo lo stop interno col Pietrasanta e la sosta. Quella versiliese è un’autentica corazzata, contro cui i garfagnini metteranno in campo corsa, pressing e applicazione tattica per fare il miracolo, con l’allenatore Daniele Martinelli, viareggino doc, alla ricerca delle alchimie giuste per mettere in difficoltà i bianconeri: impresa ardua, in quello che per lui è un derby del tutto particolare, e per il suo Pieve Fosciana, che non ha niente da perdere ma l’occasione per ritrovare entusiasmo e morale, dopo l’ incoraggiante pari interno di domenica scorsa.

In casa pievarina rientra capitan Lucchesi, che ha scontato un turno di squalifica, con quasi tutti gli effettivi a disposizione, tosti e motivati per fare risultato, anche se l’avversario ha calciatori importanti ed è sicuramente di un’altra categoria. I biancorossi ci provano, cercando soprattutto di fornire una buona prestazione, che dia loro fiducia in vista dello sprint finale, che rimane pur sempre molto difficile: poi saranno altre le partite da non sbagliare, per rimanere aggrappati alle residue speranze di salvezza.