Super mondinata dall’antipasto al dessert e poi Aperi...tombola

Il Centro parrocchiale “Monsignor Fabio Unti” di Nave, che si trova proprio accanto alla chiesa di San Matteo nel paese, organizza due eventi nei prossimi fine settimana. Domenica 10 a partire dalle 12.30 la tradizionale Mondinata di San Martino: un vero e proprio pranzo, dall’antipasto al dessert, con le mondine come elemento principale di attrazione (info e prenotazioni 340/3673995; 333/4502664). Per domenica 17 novembre, sempre al Centro parrocchiale di Nave, viene organizzata a partire dalle ore 16 una Aperi…tombola con tanti premi. In questo caso, quindi, la tombola sarà seguita da una simpatica apericena.