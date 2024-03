Suono e colore da Newton a Goethe con Paolo Bolpagni

Martedì 12 marzo a partire dalle ore 15.30 la Biblioteca Statale di Lucca ospiterà presso la Sala di Lettura Generale l’incontro a cura di Paolo Bolpagni Suono e colore da Newton a Goethe, agli organi cromatici. La millenaria vicenda storica delle interrelazioni e reciproche interferenze tra musica e pittura, nonché dei tentativi di trasporre i suoni in colori e viceversa, conobbe un decisivo momento di sistemazione storico-teorica, all’inizio del XIX secolo, nell’importante opera scientifica di Johann Wolfgang Goethe Zur Farbenlehre, pubblicata a Tubinga nel 1810. In quest’ampio e ambizioso saggio, ostile al meccanicismo di Newton e assertore di una concezione globale della natura come forza unitaria e metamorfica, il sommo scrittore tedesco si accostò alla cromatica sotto l’aspetto fisiologico, chimico, psicologico e didattico. Paolo Bolpagni è uno storico delle arti, curatore e organizzatore culturale. Dal 2016 è il direttore della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca.

È un esperto del tema dei rapporti tra le arti visive e la musica nel XIX e XX secolo, ma si è ampiamente occupato anche di arte italiana ed europea tra fine Ottocento e inizio Novecento, di astrattismo internazionale, fino agli esiti cinetici e programmati, di arte italiana e francese degli anni Cinquanta e Sessanta, di “partiture visive” e ricerche verbo-visuali delle neoavanguardie, di critica d’arte e di museologia.

L’incontro, a cura dell’associazione musicale Concentus Lucensis, fa parte del ciclo La Pittura che Suona – dialoghi tra musica ed arte e l’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, scrivere a: [email protected].