Summer Festival. Il ritorno di Calcutta con il “Relax tour“ in piazza Napoleone

Annunciato il terzo artista del cartellone del Lucca Summer Festival 2024: dopo Rod Stewart ed Ed Sheeran, il primo nome italiano, Calcutta, che si esibirà in piazza Napoleone l’11 luglio. Dopo il successo del suo ultimo album e del tour nei palasport tutto “sold out“ in partenza a dicembre, Calcutta ha annunciato ieri il suo Relax Tour Estivo 2024, che lo vedrà protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui appunto Lucca, regalando ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni e di immergersi nella sua musica coinvolgente e intensa. I biglietti saranno in vendita dalle ore 11 di giovedì 9 novembre su www. ticketone.it.

Il nuovo disco di Calcutta, "Relax", uscito il 20 ottobre, si è preso la prima posizione in classifica e secondo i dati della FIMI è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d'uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify.

Il disco d’esordio “Mainstream”, uscito nel 2015, ha sparigliato generi, appartenenze e definizioni. Calcutta ha marcato una linea di confine nel modo di intendere la musica indipendente partendo da outsider, da artista di culto, con un percorso fuori dagli schemi canonici del music business, ma attirando verso di sé una curiosità sempre crescente. Merito delle melodie contagiose delle sue canzoni che lo hanno reso un fenomeno irresistibile.

Nel 2018, tratto dal terzo album “Evergreen”, esce il singolo “Paracetamolo”, che lo consacra definitivamente come artista popolare. É un pop stralunato dal retrogusto psichedelico e dal doppio principio attivo, agisce rapidamente prima con un riff di chitarra che si incolla alle orecchie, poi con il ritornello "sento il cuore a mille" lanciato verso l’infinito. E poi c’è il live. Solo chi ha avuto la possibilità di vederlo in concerto ha potuto testare il magnetismo di questo musicista, che nel 2019 fece il suo esordio al Lucca Summer Festival davanti a 10mila fan in delirio. Tra le curiosità, Calcutta ha curato in passato la veste sonora di Rai Radio2 e i jingle del Gr, Meteo e Onda Verde.