Summer Festival al “top“ . Grande ritorno di Lenny Kravitz e l’atteso esordio di Tedua

Summer Festival come un fiume in piena, dove gli annunci di nuovi concerti si sono susseguiti a raffica negli ultimi giorni. Due quelli di ieri. A iniziare dal grande ritorno di Lenny Kravitz (quarta presenza a Lucca dopo il 2009, 2015 e 2018), il 12 luglio, in piazza Napoleone, prima delle due uniche date italiane del suo grande tour di rientro in Europa dopo più di cinque anni. Artista amatissimo e senza tempo, icona di stile e di musica e talento indiscusso del rock d’oltreoceano, Lenny Kravitz presenta “live“ il suo nuovo progetto “Blue Electric Light“, suo dodicesimo disco. Un lavoro esplosivo, romantico, d’ispirazione. La maestria di Kravitz nel rock ‘n roll dal soul profondo è un fatto consolidato. In quanto forza creativa implacabile - musicista, scrittore, produttore, attore, autore, designer - continua a essere una presenza dinamica globale attraverso la musica, l’arte e la cultura. Nell’album, il talento di Kravitz come scrittore, produttore e polistrumentista è in evidenza, poiché ha scritto tutti i brani e suonato la maggior parte degli strumenti, con il chitarrista Craig Ross.

In tutta la sua carriera, Lenny Kravitz ha vinto quattro Grammy® Awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Recentemente è stato premiato dal CFDA con il “Fashion Icon Award” ed è stato anche selezionato come candidato alla Hollywood Walk of Fame 2023, per il suo innegabile ruolo d’icona di stile e di musica. Pre-sale dei biglietti da lunedì 4 dicembre alle 10 su www.virginradio.it. General sale da mercoledì alle 11 su TicketOne.

Secondo annuncio di ieri, l’esordio di Tedua al Summer, il 3 luglio in piazza Napoleone. Biglietti in vendita da domani alle 11 su TicketOne. Tedua è l’artista che in pochi anni ha saputo conquistare la scena urban italiana ed è uno tra i più seguiti dalle nuove generazioni. Dopo i “sold out“ del suo tour invernale, Tedua ha inserito Lucca nel suo “Il Paradiso Tour“ estivo e ripercorrerà i suoi successi attraverso i gironi percorsi ne “La Divina Commedia” di tutta la sua carriera. L’annuncio arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Parole Vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, che nelle prime 24 ore di uscita ha conquistato la vetta della Top 50 di Spotify Italia e della Top 100 Italia di Apple Music. “La Divina Commedia“ è stato senza dubbio uno degli album rivelazione del 2023, certificato triplo platino e accolto dal pubblico con grandissimo entusiasmo, lo stesso che ha fatto quadruplicare le date inizialmente previste dal suo primo tour nei palasport e che hanno fatto registrare il “tutto esaurito“ per ogni show.

Paolo Ceragioli