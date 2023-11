Sulle orme di Lord Byron. Arriva lo “Shelley Project“

Mary, un viaggio tra vita e trasformazione. Il 19 e 26 novembre a Bagni di Lucca, la puntata zero del progetto dedicato a Mary Shelley e all’esperimento letterario che Lord Byron e i suoi amici tennero a Ginevra nel 1816 che chiuderà Halloween Celebration 2023, da qualche anno aperta all’intero territorio della Lucchesia. Ultimo evento di quest’anno sarà lo Shelley Project, progetto letterario che affonda le sue radici nella genesi di Frankenstein. Il 16 giugno 1816 a Villa Diodati, già Villa Belle Rive, a Cologny, su lago di Ginevra in Svizzera, gli amici Lord George Gordon Byron, il suo medico John William Polidori e il poeta Percy Bysshe Shelley, insieme alla sua futura moglie Mary Wollstonecraft Godwin e alla sorellastra Claire Clairmont, decisero di cimentarsi in una sorta di "sfida" letteraria: ciascuno di loro avrebbe scritto il proprio racconto horror per poi confrontarsi nelle sere successive.

Byron e i coniugi Shelley furono assidui frequentatori di Bagni di Lucca. Da quella sfida nacquero due delle storie più interessanti di tutta la letteratura horror: Polidori scrisse "Il Vampiro", il primo racconto sui vampiri della storia, inventando di fatto un filone, mentre Mary Shelley ideò il famosissimo "Frankenstein o il moderno Prometeo". Domenica 19 novembre 2023 presso il Casinò Municipale di Bagni di Lucca, alle ore 17, Francesca Chiarantano presenterà "Mary, un viaggio tra vita e trasformazione" a cura di Sauro Donati, con la direzione artistica di Stefano Nannizzi e la collaborazione di Anonima Teatranti, Società di Danza Circolo di Lucca e Elisa Baciocchi String Quintet. Domenica 26 novembre 2023 ci sarà la vera e propria puntata Zero di Shelley Project con 5 scrittori che, come in quel lontano 16 giugno 1816, dovranno scrivere il proprio racconto horror ciascuno all’interno di una villa: i 5 racconti saranno poi chiusi in un’urna sigillata e riaperta in occasione di Halloween Celebration 2024.

Commenta Agnese Benedetti, consigliere delegato alla cultura: "Siamo loto felici che anche il comune di Bagni di Lucca sia entrato a far parte del progetto Halloween Celebration che in tutto il territorio provinciale organizza da anni eventi di straordinario valore artistico che riscuotono un gran successo di pubblico".

Marco Nicoli