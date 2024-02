Sulle barricate contro ogni forma di prepotenza e vessazione

“Basta con le chiacchiere – così l’ex deputata Maria Teresa Baldini, oggi presidente Fuxia People –. Servono atti dal punto di vista amministrativo e civico a protezione di donne e minori. Fuxia people propone che nei comuni sotto i 10.000 abitanti - dove si da per certo che il sindaco conosca la propria comunità - si ritenga omissivo per non aver messo in atto misure preventive adeguate a protezione di donne e minori. Mettere in discussione il proprio operato e’ un atto di responsabilità di civiltà, a favore del bene comune”. “Apprendiamo con dolore e rabbia della tragica morte di Maria Batista Ferreira, uccisa a Fornaci di Barga e diventata l’ottava vittima di femminicidio in Italia dall’inizio del 2024 – così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana– . Condanniamo fermamente questo atto di violenza, esprimendo le più profonde condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima. Questa nuova tragedia sottolinea l’urgente necessità di rafforzare l’impegno nella prevenzione e nella protezione delle donne dalla violenza di genere“. Indignazione anche da parte delle socie del Soroptimist Lucca. “La violenza contro le donne è diventata un problema sociale che riguarda tutto il mondo. Nonostante l’attenzione dell’opinione pubblica a questa piaga sociale sia oggi maggiore, e nonostante la legge negli ultimi anni condanni chi fa uso di violenza nei confronti delle donne, purtroppo i femminicidi sono aumentati“.

“Nella maggior parte dei casi – così il Soroptimist –, sono madri che lasciano dietro di sé i figli orfani, bambini o ragazzi testimoni innocenti. Come Club, formato da donne lavoratrici impegnate nella società civile, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia della vittima e ribadiamo il nostro impegno affinché le nuove generazioni imparino a relazionarsi e a vivere i rapporti con la donna in modo sano e basato sulla reciprocità, rinunciando a ogni forma di controllo“.