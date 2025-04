Successo per l’evento di danza sulle tracce del film “Coco“

È divenuto un appuntamento atteso e sempre coinvolgente quello che anche quest’anno, Ilaria Pilo (nella foto), direttrice della “Studio Danza” di Castelnuovo di Garfagnana e di Pisa e “Artis’t” di Bagni di Lucca ha organizzato sabato scorso al Cinema Eden di Castelnuovo Garfagnana. L’evento annuale rivolto a tutti gli alunni della scuola e alle loro famiglie ha registrato l’ormai consueto sold out riuscendo a sensibilizzare i giovani su argomenti sempre stimolanti e fonti di riflessione, preannunciando l’atteso tema del saggio che si terrà a giugno al Teatro Alfieri.

Tema scelto il pluripremiato film di animazione “Coco”, co-prodotto da Disney, vincitore di due Oscar, che attraverso la figura del piccolo Miguel, e della sua passione per la musica ci propone un emozionante viaggio elle tradizioni e la cultura messicana insegnando a scegliere e inseguire i propri sogni, riscoprendo i grandi valori della relazione familiare, delle tradizioni, della perseveranza e della gratitudine.

La danza quindi intesa non solo come disciplina fisica ma come insegnamento e guida a valori sociali condivisi. L’evento è stato anche l’occasione da parte di tutte le allieve di Ilaria Pilo di manifestare - attraverso la consegna di una targa dedicata - un particolare riconoscimento alla propria direttrice per i recenti risultati professionali ottenuti: Ilaria Pilo infatti lo scorso 2 marzo, a Frascati, durante la presentazione della nuova Federazione Italiana Danza all’interno di due giornate di Eventi esclusivi con la partecipazione di insegnati provenienti da tutta Italia, è stata nominata responsabile regione Toscana per conto appunto di Fid. Un riconoscimento che è prestigioso coronamento di un percorso intenso che vede la Pilo da oltre 35 anni impegnata fattivamente nella promozione della Danza fra i giovani e non solo.