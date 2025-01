Successo per il libro di Giuseppe Nardini

Una Sala Colombo affollata ha ospitato sabato 18 la presentazione dell’ultimo libro di Giuseppe Nardini: "di là dall’Alpe: la “Selva Romanesca“ degli uomini di Barga, Coreglia e Ceserana". Come il suo precedente studio sulla Via dei remi, anche questa ricerca di Nardini si inserisce nel filone che indaga lo sfruttamento delle risorse naturali della nostra montagna nel corso del tempo, con un occhio di riguardo alle implicazioni politiche, sociali e tecniche ad esso collegate. E come per il precedente studio sulla Via della remi, anche questo è stato condotto e presentato con lo stesso rigore storico e la stessa chiarezza espositiva proprie dell’autore. A fare gli onori di casa è stata la dottoressa Sara Moscardini, direttrice della sezione barghigiana dell’Istituto Storico Lucchese. E’ intervenuto anche il professor Paolo Tomei, ricercatore in Storia medievale all’Università di Pisa.