Successo di “Natale a Tre Cancelli” di Anpana: raccolti 200 euro

Si é svolta sabato 21 dicembre, al Bar Tre Cancelli a Monte S.Quirico, l’iniziativa di raccolta fondi “Natale a Tre Cancelli”. Erano presenti il Babbo Natale di Anpana Lucca con la slitta e alcuni volontari operativi dell’Associazione. Numerosi i bambini e adulti che sono saliti, con Babbo Natale, sulla slitta per una foto. Anpana Lucca aveva anche allestito un tavolo di gadget a tema cani/gatto che ha consentito un introito di circa euro 200 che saranno destinata ad acquisto di cibo per gatti delle colonie e aiuto agli animali di famiglie indigenti. E’ venuto a trovare Babbo Natale ed i volontari anche l’assessore Moreno Bruni che ha portato i saluti dell’Amministrazione. Prossimo appuntamento di Anpana: estrazione biglietti lotteria della Befana il giorno della Befana alle ore 10 presso la Sede Operativa Anpana Lucca in Via per Sant’Alessio 2145 (Vecchia Scuola Elementare) a Sant’Alessio.