Successo della biciclettata in vista del voto del Consorzio di bonifica

Una grande alleanza di tutti i soggetti interessati (Enti, associazioni, esperti e cittadini), per rilanciare la sicurezza idraulica e ambientale del fiume Serchio: un modo concreto per combattere, pure sul nostro territorio, le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici.

A lanciare l’idea è stato Claudio Simi, unico candidato lucchese alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord, in programma sabato 5 ottobre. L’occasione è stata la biciclettata che Simi ha organizzato ieri mattina nel Parco fluviale: appuntamento che è stato partecipato da tante cittadine e tanti cittadini.

"Con la biciclettata abbiamo dimostrato che la partecipazione è un formidabile motore di cambiamento: per questo è importante votare sabato prossimo, per portare finalmente aria nuova al Consorzio 1 Toscana Nord - evidenzia Claudio Simi - . La competenza della manutenzione del fiume Serchio spetta alla Regione Toscana e il Consorzio la realizza su suo mandato, per cui crediamo sia necessario rafforzare la collaborazione di tutti gli Enti interessati per migliorare la qualità della sicurezza del nostro fiume. Pensiamo a una vera e propria alleanza: un tavolo di lavoro continuativo, che possa coordinare tutti i soggetti, dagli Enti ai cittadini, che hanno a cuore il fiume e il suo parco".

"Lavoreremo perché il piano di manutenzione dei corsi d’acqua tenga maggiormente conto delle segnalazioni delle cittadine e dei cittadini - continua Simi - . Ci impegneremo perché venga potenziato l’ufficio che ha il compito di intercettare i finanziamenti europei e nazionali: perché arrivino maggiori risorse per la manutenzione straordinaria dei canali". Claudio Simi è l’unico candidato di Lucca alle elezioni per l’assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord, che si terranno sabato 5 ottobre dalle 9 alle 19, e corre nella lista “Ambiente, sicurezza e sviluppo” nella prima fascia contributiva, quella cioè dove votano tutti i consorziati (proprietari di case o terreni) che pagano all’Ente consortile meno di 68,05 euro l’anno.