Successo del “Sogno d’Or“. Evento benefico del Rotary

Sabato scorso il Complesso di San Francesco a Lucca ha ospitato il concerto "Sogno d’Or", organizzato dal Rotary Club Lucca Giacomo Puccini. L’evento, finalizzato a sostenere l’associazione Allegra Brigata, ha registrato il tutto esaurito, confermando il grande coinvolgimento della comunità lucchese. La serata, presentata da Claudio Sottili, ha visto la partecipazione di numerose autorità rotariane, delle istituzioni locali e del sindaco Mario Pardini, il quale ha ringraziato il presidente del Rotary Club, Andrea Boni, per l’impegno profuso nel promuovere l’iniziativa. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di valorizzare le eccellenze del territorio, rappresentate dalla Scuola di Musica Sinfonia e dal coro Freedom Singers Gospel. Nel suo intervento, Andrea Boni ha evidenziato il significato dell’evento, dichiarando: "È importante far conoscere meglio associazioni come Allegra Brigata, con gli atleti Special Olympics, il cui progetto “Ora che ho imparato a sognare, non smetterò“ rappresenta una speranza per i giovani affinché possano continuare a sognare, facendo delle loro problematiche una forza per creare un futuro realizzando un sogno".

Boni ha inoltre ricordato come la collaborazione tra il Rotary e le associazioni di volontariato possa fare la differenza, offrendo nuove opportunità per rispondere ai bisogni del territorio. La parte musicale dell’evento ha visto l’Orchestra della Scuola di Musica Sinfonia, diretta dal Maestro Mauro Fabbri, eseguire brani di Cajkovskij e Puccini. A seguire, il coro Freedom Singers Gospel, diretto da Serena Suffredini, ha proposto un repertorio di brani natalizi, apprezzato dal pubblico.

L’iniziativa ha coinvolto anche le autorità rotariane del Distretto 2071, tra cui l’Assistente del Governatore 2024-2025 Pietro Belli, il Governatore incoming 2025-2026 Giorgio Odello e la presidente del Rotary Club Antiche Valli, Raffaella Martini, che hanno espresso il loro supporto all’iniziativa e alla collaborazione tra Rotary e associazioni locali. Il concerto "Sogno d’Or" ha rappresentato un momento importante per raccogliere fondi a sostegno dell’Allegra Brigata e promuovere i valori della solidarietà, offrendo una concreta dimostrazione di come musica e beneficenza possano andare di pari passo.

Rebecca Graziano