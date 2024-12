Successo del concerto di Natale del Maestro Bacci

Un concerto di Natale che non si dimenticherà quello che si è appena svolto, sabato scorso, nel Duomo SS.Pietro e Paolo di Castelnuovo di Garfagnana. Uno degli appuntamenti più attesi, più intensi e emozionanti in vista delle Festività del Natale. Per la speciale occasione sono state eseguite musiche di Mozart, Haydn, Haendel ed i classici brani della tradizione natalizia con la Corale del Duomo di Castelnuovo di Garfagnana e la sua orchestra, diretti dal maestro Luca Bacci. “Il nostro è un dono in musica per tutta la cittadinanza – così il maestro Bacci –, un appuntamento immancabile che ormai rientra a pieno titolo nella tradizione. Un’occasione per riscoprire i grandi compositori e per predisporsi al Natale con gioia e serenità“. Luca Bacci da anni è anche direttore della Cappella Musicale Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca, e più volte ha firmato il celebre Mottettone per la Santa Croce. Dal 1987 dirige la Corale del Duomo di Castelnuovo di Garfagnana e dal 1991 il coro delle Alpi Apuane di Pieve Fosciana. Ha riscoperto buona parte delle composizioni musicali di don Giovan Battista Girolami (Vergemoli 1702 – Castelnuovo 1786) e registrate alcune in un CD edito dalla Kicco Musik di Milano con solisti di fama internazionale assieme alla Corale del Duomo e all’Orchestra Boccherini ottenendo un’ottima recensione sul mensile specializzato in musica Amadeus.