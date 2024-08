Successo a Molazzana . Il Rifugio Rossi alla Pania ha celebrato il centenario

Un centenario festeggiato con grande amore per la montagna quello del Rifugio Rossi alla Pania, nel territorio di Molazzana, di proprietà del Cai Lucca che, insieme al gestore, a diverse associazioni e a molti appassionati dello straordinario ambito apuano, ha dato vita a una serie di coinvolgenti eventi adatti a qualsiasi tipo di escursionista. Dalla storica ascesa sul Monte Pania dall’area del Piglionico, ai 15 km per gli escursionisti più preparati e avventurosi che sono saliti al Pizzo delle Saette, a quella sui denti della Pania Secca, organizzata dagli istruttori della Scuola di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata Libera, fino agli allenamenti sulla falesia di roccia in prossimità del Rifugio con il gruppo Apex.

Grande attenzione anche per le attività destinate ai più piccoli e ai ragazzi, che hanno potuto partecipare a escursioni dedicate loro, con il Gruppo Pollicino che ha accompagnato i bambini fino al Rifugio e il Gruppo Giovanile che ha raggiunto la Pania Secca. Grande movimento sui sentieri e altrettanta partecipazione per poi ritrovarsi tutti insieme al Rifugio Rossi ala Pania, dove si è svolta la cerimonia ufficiale, introdotta dal presidente del CAI di Lucca Bruno Barsuglia, che ha sottolineato l’importantissimo ruolo che hanno avuto ieri e hanno oggi i rifugi CAI, parte integrante della storia della montagna e punto di riferimento per escursionisti e alpinisti, che permette sempre più esperienze in sicurezza. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, Marco Bertoncini del Sast, Benedetta Barsi, presidente Gruppo Regionale Toscana, accolti con grande emozione dal gestore del Rifugio Rossi, Simone Salotti.

A Massimo Giambastiani, Glauco Soggiu e Alessandro Bianchini è toccato il ruolo di illustrare sommariamente, tra aneddoti e storie vissute, la storia del Rifugio. Immancabile una gustosa e abbondante merenda collettiva e una fetta di dolce in onore del centenario. Ancora appuntamenti importanti in arrivo per il Cai Lucca, che ha in calendario altre due date di notevole rilievo. Per domani e domenica è infatti attesa la terza edizione della "Serata Stellare" al Rifugio Cai Gigi Casentini al Mercatello, tra il Parco Regionale dell’alto Frignano e l’Oasi di Botri, a 1460m di altitudine.

Anche in questo caso si aprono diverse possibilità di vivere elettrizzanti escursioni adatte a grandi e piccoli appassionati. Inoltre, ci sarà la possibilità di studiare gli astri in compagnia di un esperto, e, per i più avventurosi, di bivaccare sotto le stelle.

Fiorella Corti