Su Punto Radio. Marc e Massimo Boldi con “Himalaya“

Tormentone invernale per Marc feat.Massimo Boldi oggi in diretta alle 14 su Punto Radio per l’appuntamento settimanale con Luca Doni e Ale Galli nel programma “Cartoline digitali”. Comicità e leggerezza in un brano che fa riflettere… “Himalaya” è il titolo del singolo che vede per la prima volta insieme il cantautore padovano Marc e Massimo Boldi, un brano “leggero” che allo stesso tempo lancia un messaggio di evasione dalla pressione, dalla rabbia e da un mondo sempre più instabile ed incline ai conflitti, alle disuguaglianze ed ai soprusi. E chi l’ha detto che bisogna tenere duro e andare avanti? A volte forse, anche andarsene può essere un’idea e perché no, magari proprio sull’Himalaya! E’ questa la soluzione, la svolta che la canzone suggerisce per evadere anche da un mondo dove “i signori della guerra” la fanno da padroni. L’Himalaya è un luogo dove poter fuggire da tutti, dalle brutte situazioni e da tutti i brutti momenti che non si riescono ad affrontare da soli. La canzone, prodotta da Andrea Fresu, porta la firma di Rosario Ingegneri (edizioni Keep Hold Srl & Starpoint International Srl).