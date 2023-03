Su Punto Radio Cascina intervista in diretta a Philippe Leon

Oggi alle ore 14 in diretta su “Punto Radio Cascina“ Luca Doni intervisterà Philippe Leon (foto), noto autore, produttore, arrangiatore di brani dei più grandi artisti italiani. In quest’occasione presenterà un nuovo progetto, molto particolare e strumentale sul tema dell’abbandono degli animali dal titolo “L’abbandono“. Il brano, che è appena uscito, supportato dalle immagini di un videoclip, tratta appunto del triste fenomeno dell’abbandono degli animali domestici. La banda Leon è composta da vari artisti provenienti da varie discipline e da vari stili: Philip Leon, Linda e Edelhoff e Fabio Colasante. Ma il guru è certamente Philippe Leon che ha nel suo curriculum, in qualità di autore e compositore, nomi eccellenti che hanno fatto la storia della musica italiana come Celentano, Mina, Bertè e tantissimi altri e che in questo progetto conosceremo anche come pittore con elaborati pittorici dal gusto pop e neo pop. Attualmente la banda Leon sta preparando il live in previsione di un tour nazionale ed eventualmente internazionale.