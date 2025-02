Su “L’altro ispettore“. Un ampio servizio su Sorrisi e Canzoni Tv

Sorrisi e Canzoni Tv, il settimanale più letto in Italia, dedica un ampio servizio alla fiction “L’altro ispettore” girata a Lucca. E che andrà in onda in prima serata su Raiuno nel prossimo autunno inverno. La fiction sarà articolata in sei puntate, suddivise in tre serate. La città sarà protagonista con tutta la sua bellezza. Il cast di attori vede la presenza, tra gli altri, anche di Cesare Bocci, Francesca Einaudi, Barbara Enrichi e Massimiliano Galligani. Il tema sarà quello delle morti bianche, una trama ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò.