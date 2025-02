Studio, orientamento e lavoro con i referenti di cinque aziende

Studio, orientamento lavoro: ragazzi di due classi quinte della sezione meccanica A e B protagoniste lunedì scorso all’Istituto Fermi-Giorgi di un pomeriggio di formazione proposto dalle aziende del Progetto LU.ME., che si è tenuto all’interno di un accordo di collaborazione recentemente stretto con l’istituto. Gli studenti sono stati guidati dai referenti di 5 aziende del Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica”, in attività di team building e orientamento personale condotte dal presidente del comitato Emilio Iavazzo e da Dino Ponziani, per KME, Alessandra Pulvirenti e Simone Morgantini per A.Celli, Marco Cheli e Ombretta Pacini per Fapim, Nicolò Giusti, Simone Bigongiari e Marco Pieri per Fosber, Daniela Franceschi, Francesca Beltrami e Nicola Romagnani per Gambini e Ilaria Puccinelli per l’agenzia Fascetti Associati, con la collaborazione di Agata Kepa e alla presenza del docente Fabrizio Leverone, responsabile del dipartimento di meccanica. Si tratta del primo di due appuntamenti, il prossimo incentrato sull’offerta formativa universitaria e ITS, su normativa relativa al lavoro, contrattualistica e preparazione di un curriculum.