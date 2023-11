Studenti del Fermi Giorgi nelle aziende di “Lu.Me“ per il Pmi Day 2023

Prosegue oggi il Pmi Day 2023 di “Lu.Me“. Oggi sarà la volta delle sedi di Valmet a Mugnano, Toscotec a Marlia e Fosber a Monsagrati. In tutto, sono 158 le studentesse e gli studenti dell’ITT Fermi-Giorgi in visita alle aziende del Progetto “Lu.me. Lucca Metalmeccanica”. Quattro i pullman che sono stati messi a disposizione dei giovani per raggiungerle. In tutte le visite viene mostrato il video descrittivo delle attività di Lu.me. su youtube e scaricabile dal sito del progetto (www.luccametalmeccanica.itil-progetto). Ai giovani viene anche consegnato l’house organ di Lu.me.