Studenti all’infopoint

60 giorni di apertura, circa 400 visitatori e un’accoglienza che ha dato un supporto importante al turismo della Garfagnana. È questo il bilancio dell’apertura estiva dell’Info Point in piazza Umberto (nella foto) organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo e Confcommercio con il prezioso supporto degli studenti dell’Isi Garfagnana. I ragazzi dell’Istituto superiore di Castelnuovo, coordinati dai loro professori, hanno tenuto aperto l’info point durante le mattine dal lunedì al sabato dal 17 giugno al 31 agosto. Un percorso extra scolastico con risvolti molto interessanti sia per la conoscenza del territorio che per le competenze linguistiche. Una domanda abbastanza corrente, dove trovare una fontana per bere o rinfrescarsi il viso.

I numeri del 2024 registrano una flessione rispetto al 2023, in linea purtroppo con altri dati che testimoniano un calo di presenze in Garfagnana in questa estate. 395 i visitatori che si sono presentati all’info point, circa il 30% in meno rispetto alla scorsa stagione. Netta prevalenza italiana (78%) con un calo meno accentuato rispetto ai turisti stranieri dove spiccano gli inglesi seguiti da tedeschi e francesi. I ragazzi hanno risposto alle varie richieste. La principale ha riguardato le cartine della zona per turisti. L’apertura della Rocca Ariostesca ha portato a un forte aumento di domande sul monumento simbolo di Castelnuovo seguito dalla Fortezza di Mont’Alfonso. Tanti anche gli avventori del cosiddetto "turismo lento" in cerca di info sui sentieri della zona. Significativa anche la richiesta di informazioni sulle attività commerciali e su dove poter mangiare prodotti tipici. Isola Santa, Vagli e Verrucole restano al top tra le destinazioni richieste a cui si aggiunge Gramolazzo, leggero calo di richieste per il Parco dell’Orecchiella. Resta la ricerca del mercato cittadino, delle chiese da vedere, di parchi giochi per i bambini e delle aree per picnic.

Dino Magistrelli