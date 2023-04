"Strutture che cambieranno la città" Pnrr: avanti tutta con i progetti

Il Comune di Lucca non indosserà la maglia nera rispetto ai lavori finanziati dal Pnrr. Nessun ritardo, né politico né tecnico, sfiora il ben corposo gruzzolo di euro – si parla di 30 milioni – che andranno a interessare importanti opere pubbliche del territorio.

"Tutte le opere previste - dichara l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Buchignani - andranno avanti regolarmente; ha funzionato bene dal punto di vista politico e, fondamentale, è stato l’apporto degli uffici che voglio ringraziare in maniera particolare: senza il loro contributo non saremmo qui a parlare con soddisfazione; ricordo ancora, il 31 dicembre dello scorso anno, data cruciale per i progetti Pnrr, gli uffici impegnati a mettere a punto tutti i passaggi necessari fino a sera".

Vediamo, secondo i dettagli forniti dall’assessore Buchignani, quali saranno i cantieri interessati dal Piano. "Tra quelli che ritengo essere fondamentali - sottolinea l’assessore - il sottopasso di piazzale Ricasoli, la palestra Bacchettoni, il Mercato del Carmine; parliamo di strutture che cambieranno profondamente la città e, come nel caso del sottopasso sulla circonvallazione, andranno a migliorare la vita a tanti cittadini".

L’elenco delle opere pubbliche comprende, inoltre, molte riqualificazioni. "Parliamo - sottolinea Buchignani - dei campi dell’acquedotto, del Parco fluviale con annesso parco gioco, della palestra di Santa Maria del Giudice e San Lorenzo a Vaccoli; e ancora, i campi ludico-sportivi di Massa Pisana e, come fiore all’occhiello, il giardino di Villa Bottini".

A queste opere, anch’esso finanziato con i fondi del Pnrr, si aggiunge la realizzazione del nuovo magazzino comunale di San Filippo. L’assessore Buchignani tiene a sottolineare come "anche altre opere, sebbene non inserite nei fondi Pnrr, andranno in porto celermente; parliamo della strada da realizzare tra la Sarzanese e via dei Sillori, così come, entro la fine di quest’anno, la realizzazione dell’asse suburbano utile a bypassare il traffico da via del Brennero, realizzato – precisa l’assessore – grazie ai finanziamenti della Regione Toscana".

Secondo l’assessore, dunque, i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono già tutti collocati a copettura dei lavori. "Non nego di provare orgoglio e soddisfazione - commenta Buchignani - per alcuni di questi interventi; preciso che tutti sono importanti, ma se penso al giardino di Villa Bottini, così come a dare finalmente nuovo lustro alla palestra Bacchettoni e al Mercato del Carmine, tutto ciò restituisce una sensazione positiva; Lucca migliorerà notevolmente grazie a questi fondi che, sia la parte politica che quella tecnica degli uffici comunali, hanno saputo gestire entro i termini stabiliti".

Maurizio Guccione