Stroncato da un malore mentre era in bici, la vittima aveva 62 anni

Un malore fatale per il ciclista amatoriale Giovanni Cioffi, 62 anni, residente a Montecarlo che è stato trovato a terra esanime in località Quattro Strade, al confine tra i territori di Bientina e di Santa Maria a Monte, a breve distanza da Pontedera. Ieri mattina intorno alle 11,30 alcuni passanti hanno notato l’uomo riverso a terra, immobile, accanto alla sua bicicletta. Era partito dal paesino lucchese da solo, come faceva spesso. Non amava far parte di gruppi numerosi. Aveva percorso un tratto di Lucchesia, nella Piana per giungere in Valdera. Qui si è sentito male. Tutto è accaduto in pochi attimi. Il cicloamatore è precipitato al suolo. La zona è densamente trafficata e quando è stato notato il corpo è stato immediatamente lanciato l’allarme. Il 118 della centrale Pisa-Livorno, ha coordinato i soccorsi. Sul posto è stata inviata l’ambulanza infermieristica più vicina e l’auto medica. I sanitari hanno cercato di salvare il sessantaduenne, ma purtroppo non c’era più niente da fare e si sono dovuti arrendere constatando il decesso.

La famiglia ha gestito un ristorante in centro a Montecarlo. Impiegato in una cartiera, amava la bici non come strumento agonistico ma per fare lunghe passeggiate e godersi la natura. "Eravamo vicini di casa quando abitavo in piazza Garibaldi, Giovanni a pochi metri, in via Carmignani, nei pressi del teatro dei Rassicurati – ricorda il sindaco di Montecarlo Federico Carrara, – Ci mancherà. Era molto riservato ma presente ai vari eventi che venivano organizzati in paese. Lancio un abbraccio ideale alla famiglia". Cordoglio nel borgo collinare ma anche ad Altopascio dove alcuni parenti hanno gestito diverse attività e lui stesso era conosciuto.

Massimo Stefanini