“Striscia la notizia“ e le terme chiuse a Bagni di Lucca

Le storiche terme di Bagni di Lucca sono finite nel mirino di “Striscia la Notizia“ con un servizio girato nelle scorse settimane che è andato in onda giovedì sera su Canale 5.

L’inviata Chiara Squaglia ha puntato riflettori e microfono su quest storiche terme ormai chiuse dalla primavera del 2021, quando era scaduto il bando ventennale, mentre al successivo non si è presentato nessuno. Le Terme, fiore all’occhiello a livello europeo nell’800, sono davvero in un pessimo stato di conservazione, ma ai microfoni di "Striscia" il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini ha assicurato tempi certi per il rilancio. L’opposizione però non si accontenta...